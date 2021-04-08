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Батькивщина и ЕС обжалуют в КСУ указы Зеленского об отстранении Тупицкого и Касминина

08.04.2021, 12:05
Батькивщина и ЕС обжалуют в КСУ указы Зеленского об отстранении Тупицкого и Касминина - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

В Конституционный суд обратились 49 депутатов, представляющих фракции Батькивщины и Евросолидарности: они требуют отменить указы президента Владимира Зеленского об отстранении с должности главы КСУ Александра Тупицкого, а также о его увольнении и увольнении еще одного судьи КСУ Александра Касминина. Текст представления появился на сайте суда.

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Инициаторы назвали указы об увольнении Тупицкого и Касминина "антиконституционными и юридически вредными для дальнейшего существования правовой системы Украины", а также подчеркнули, что полномочия президента определяются исключительно Конституцией и нельзя принимать законы, которые бы их расширяли.

Авторы представления заявили, что "президент, фактически нарушая фундаментальный конституционный принцип презумпции невиновности, своевольно и по собственному усмотрению поставил под сомнение возможность выполнять обязанности Тупицким и Касмининым, а также неконституционным способом отменил указы об их назначении".

Инициаторы обращения подчеркнули, что оба указа о назначении судей КСУ в свое время были актами индивидуального действия, которые исчерпали силу сразу после их выполнения – то есть после вступления Тупицкого и Касминина в должность. А это делает их отмену невозможной.

Читайте также: "Я не уволен. А Зеленского ввели в заблуждение". Интервью с Александром Тупицким

Дарья Мостовая
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