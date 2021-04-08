Батькивщина и ЕС обжалуют в КСУ указы Зеленского об отстранении Тупицкого и Касминина
В Конституционный суд обратились 49 депутатов, представляющих фракции Батькивщины и Евросолидарности: они требуют отменить указы президента Владимира Зеленского об отстранении с должности главы КСУ Александра Тупицкого, а также о его увольнении и увольнении еще одного судьи КСУ Александра Касминина. Текст представления появился на сайте суда.
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Инициаторы назвали указы об увольнении Тупицкого и Касминина "антиконституционными и юридически вредными для дальнейшего существования правовой системы Украины", а также подчеркнули, что полномочия президента определяются исключительно Конституцией и нельзя принимать законы, которые бы их расширяли.
Авторы представления заявили, что "президент, фактически нарушая фундаментальный конституционный принцип презумпции невиновности, своевольно и по собственному усмотрению поставил под сомнение возможность выполнять обязанности Тупицким и Касмининым, а также неконституционным способом отменил указы об их назначении".
Инициаторы обращения подчеркнули, что оба указа о назначении судей КСУ в свое время были актами индивидуального действия, которые исчерпали силу сразу после их выполнения – то есть после вступления Тупицкого и Касминина в должность. А это делает их отмену невозможной.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- 30 марта Тупицкий и Касминин оспорили указ Зеленского об отмене их назначения.
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