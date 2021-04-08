Батькивщина и ЕС обжалуют в КСУ указы Зеленского об отстранении Тупицкого и Касминина

В Конституционный суд обратились 49 депутатов, представляющих фракции Батькивщины и Евросолидарности: они требуют отменить указы президента Владимира Зеленского об отстранении с должности главы КСУ Александра Тупицкого, а также о его увольнении и увольнении еще одного судьи КСУ Александра Касминина. Текст представления появился на сайте суда.

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Инициаторы назвали указы об увольнении Тупицкого и Касминина "антиконституционными и юридически вредными для дальнейшего существования правовой системы Украины", а также подчеркнули, что полномочия президента определяются исключительно Конституцией и нельзя принимать законы, которые бы их расширяли.

Авторы представления заявили, что "президент, фактически нарушая фундаментальный конституционный принцип презумпции невиновности, своевольно и по собственному усмотрению поставил под сомнение возможность выполнять обязанности Тупицким и Касмининым, а также неконституционным способом отменил указы об их назначении".

Инициаторы обращения подчеркнули, что оба указа о назначении судей КСУ в свое время были актами индивидуального действия, которые исчерпали силу сразу после их выполнения – то есть после вступления Тупицкого и Касминина в должность. А это делает их отмену невозможной.

28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

30 марта Тупицкий и Касминин оспорили указ Зеленского об отмене их назначения.

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Дарья Мостовая

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