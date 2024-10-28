Байден 28 октября досрочно проголосует на выборах президента США
"Без пяти минут" бывший лидер США Джо Байден досрочно проголосует на президентских выборах в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.
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Отмечается, что многие американцы могут досрочно проголосовать перед официальным днем выборов, запланированным на 5 ноября.
В этом году Байден не участвует в выборах, где главная борьба происходит между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис.
В начале октября разведка США заявила, что Россия и Иран продолжают кампании по влиянию на президентские выборы в США, но преследуют разные цели: Москва хочет победы Трампа, Тегеран – Харрис.
- 30 июля 2024 года разведка США опубликовала отчет, в котором говорилось, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в США, используя для пропаганды американцев и иностранцев.
- 10 августа штаб Трампа сообщил, что часть их внутренних коммуникаций была сломана, обвинив в этом иранское правительство.