Байден 28 октября досрочно проголосует на выборах президента США

Официальный день президентских выборов запланирован на 5 ноября

Джо Байден (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

"Без пяти минут" бывший лидер США Джо Байден досрочно проголосует на президентских выборах в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Отмечается, что многие американцы могут досрочно проголосовать перед официальным днем выборов, запланированным на 5 ноября.

В этом году Байден не участвует в выборах, где главная борьба происходит между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис.

В начале октября разведка США заявила, что Россия и Иран продолжают кампании по влиянию на президентские выборы в США, но преследуют разные цели: Москва хочет победы Трампа, Тегеран – Харрис.