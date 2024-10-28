Байден 28 жовтня достроково проголосує на виборах президента США

Джо Байден (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

"Без п'яти хвилин" колишній лідер США Джо Байден достроково проголосує на президентських виборах країни у понеділок, 28 жовтня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення Білого дому.

Зазначається, що багато американців можуть проголосувати достроково перед офіційним днем виборів, запланованим на 5 листопада.

Цього року Байден не бере участі у виборах, де головна боротьба відбувається між республіканцем Дональдом Трампом і демократкою Камалою Гарріс.

На початку жовтня розвідка США заявила, що Росія та Іран продовжують кампанії з впливу на президентські вибори у США, але переслідують різні цілі: Москва хоче перемоги Трампа, Тегеран – Гарріс.

30 липня 2024 року розвідка США опублікувала звіт, у якому йшлося, що Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців.

10 серпня штаб Трампа повідомив, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.