Венс не вважає, що Росію потрібно покарати через її втручання у вибори США

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вважає, що не варто вживати проти Росії якихось заходів через її втручання в американські вибори. В інтерв'ю CBS News він заявив, що це не має сенсу.

"Багато країн намагатимуться маніпулювати нашими виборцями, нашими виборами. Це те, що вони роблять. Думаю, важливішим питанням є те, що якнайбільше відповідає нашим інтересам стосовно Росії, а не яку ціну Росія має заплатити за розміщення відео в соціальних мережах", – висловився він.

Відповідаючи на запитання про те, чи перетнула Росія червону лінію своїми маніпуляціями, Венс зазначив, що вважає це "поганим". Проте він також висловив сумніви, що спроби зупинити втручання дадуть якийсь результат.

"Я закликаю Москву припинити це, але чи збираються вони це робити? Я засуджую росіян за фінансування фейкових переглядів у соціальних мережах, але я не думаю, що моя робота як державного діяча, як людини, яка хоче стати наступним віцепрезидентом Сполучених Штатів, полягає в тому, щоб займатися брязканням шаблями", – підсумував кандидат.