Вэнс не считает, что Россию нужно наказать за ее вмешательство в выборы США

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс считает, что не стоит принимать против России какие-либо меры из-за ее вмешательства в американские выборы. В интервью CBS News он заявил, что это бессмысленно.

"Многие страны будут пытаться манипулировать нашими избирателями, нашими выборами. Это то, что они делают. Думаю, более важным вопросом является то, что больше всего отвечает нашим интересам по отношению к России, а не какую цену Россия должна заплатить за размещение видео в социальных сетях", – высказался он.

Отвечая на вопрос о том, пересекла ли Россия красную линию своими манипуляциями, Вэнс отметил, что считает это "плохим". Однако он также выразил сомнения, что попытки остановить вмешательство дадут какой-либо результат.

"Я призываю Москву прекратить это, но собираются ли они это делать? Я осуждаю россиян за финансирование фейковых просмотров в социальных сетях, но я не думаю, что моя работа как государственного деятеля, как человека, который хочет стать следующим вице-президентом Соединенных Штатов, заключается в том, чтобы заниматься бряцанием саблями", – подытожил кандидат.