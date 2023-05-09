Байден 9 мая объявит о новом пакете помощи Украине на $1,2 млрд с артиллерией и ПВО — AP
Президент США Джо Байден 9 мая собирается объявить о новом пакете долгосрочной военной помощи Украине на $1,2 млрд. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По словам представителей Вашингтона, США предоставят Украине новую долгосрочную помощь для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны, так как Россия продолжает атаки беспилотниками и ракетами.
Ожидается, что пакет будет объявлен 9 мая, а деньги выделят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины — это значит, что вооружения поставят не со складов Пентагона, а закупят в ближайшие месяцы или даже годы, чтобы обеспечивать будущую обороноспособность.
Речь идет о закупках систем ПВО Hawk, боеприпасов для ПВО и беспилотников. Также американцы закупят артиллерию, ракеты, профинансируют спутниковую разведку, текущее обслуживание и запасные части для различных систем.
Отмечается, что решение было принято на фоне подготовки Вооруженных Сил Украины к будущему наступления, где ПВО является одной из проблем.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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