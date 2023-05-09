Байден 9 мая объявит о новом пакете помощи Украине на $1,2 млрд с артиллерией и ПВО — AP

Президент США Джо Байден 9 мая собирается объявить о новом пакете долгосрочной военной помощи Украине на $1,2 млрд. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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По словам представителей Вашингтона, США предоставят Украине новую долгосрочную помощь для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны, так как Россия продолжает атаки беспилотниками и ракетами.

Ожидается, что пакет будет объявлен 9 мая, а деньги выделят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины — это значит, что вооружения поставят не со складов Пентагона, а закупят в ближайшие месяцы или даже годы, чтобы обеспечивать будущую обороноспособность.

Речь идет о закупках систем ПВО Hawk, боеприпасов для ПВО и беспилотников. Также американцы закупят артиллерию, ракеты, профинансируют спутниковую разведку, текущее обслуживание и запасные части для различных систем.

Отмечается, что решение было принято на фоне подготовки Вооруженных Сил Украины к будущему наступления, где ПВО является одной из проблем.

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Дмитро Гриниченко

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