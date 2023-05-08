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CNN: США "очень уверены", что ВСУ сбили Х-47 "Кинжал" из Patriot. В Пентагоне была шумиха

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 06:24
CNN: США
Истребитель МиГ-31К и ракета 'Кинжал' (Фото: EPA)

В США уверены, что украинской противовоздушной обороне удалось сбить ракету Х-47 "Кинжал" из комплекса Patriot. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

Американцы заявляют, что "очень уверены" в точности заявления украинского командования о том, что Силы обороны сбили "Кинжал" из зенитно-ракетного комплекса Patriot. 

По словам источника, перехват ракеты стал демонстрацией возможности Patriot, а в Пентагоне это расценили как важное событие. 

Отмечается, что заявление Воздушных сил о сбивании "Кинжала" "вызвало шумиху" в Минобороны США. 

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Дмитро Гриниченко
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