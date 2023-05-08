CNN: США "очень уверены", что ВСУ сбили Х-47 "Кинжал" из Patriot. В Пентагоне была шумиха
08.05.2023, 06:24
Истребитель МиГ-31К и ракета 'Кинжал' (Фото: EPA)
В США уверены, что украинской противовоздушной обороне удалось сбить ракету Х-47 "Кинжал" из комплекса Patriot. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.
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Американцы заявляют, что "очень уверены" в точности заявления украинского командования о том, что Силы обороны сбили "Кинжал" из зенитно-ракетного комплекса Patriot.
По словам источника, перехват ракеты стал демонстрацией возможности Patriot, а в Пентагоне это расценили как важное событие.
Отмечается, что заявление Воздушных сил о сбивании "Кинжала" "вызвало шумиху" в Минобороны США.
- В ночь на 3 мая 2023 года, когда Украина подверглась очередной атаке РФ дронами, авиаракетами и ракетами С-300, в Кремль прилетели БПЛА-камикадзе. Оккупанты опять обвинили во всем Украину и по привычке начали пугать ядерным ударом.
- В Херсоне и области из-за ударов россиян 3 мая погибли 23 украинца, полсотни раненых.
- Днем 5 мая Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск.
- 6 мая ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.
- Ночью 7 мая РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.
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