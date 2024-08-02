Байден давил на Словению перед выходом из выборов для быстрого обмена заключенными – CNN

Президент США Байден и вице-президент Харрис поздравляют Пола Уилана (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Американский президент Джо Байден незадолго до того, как выйти из избирательной гонки, звонил премьер-министру Словении Роберту Голобу, чтобы тот ускорил подготовку к большому обмену заключенными. Об этом журналистам CNN рассказал собеседник в кругах чиновников США.

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Журналисты отметили, что в Словении находились российские осужденные Артем и Анна Дульцевы.

Собеседник рассказал, что окончательный список на обмен составили в конце марта. В апреле Байден направил письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу, а в начале июня ФРГ согласилась уволить полковника ФСБ Вадима Красикова – ключевую фигуру для российского диктатора Владимира Путина в обмене.

Вице-президент США Камала Харрис находилась на Мюнхенской конференции по безопасности, когда стало известно о смерти Алексея Навального, которого тоже должны были обменять, рассказали журналисты.

Тогда Харрис попросила о встрече с Голобом, главной целью которой было давление на словенского премьера по продвижению в освобождении двух россиян, находившихся под стражей за шпионаж в пользу РФ, поделился собеседник издания.

Журналисты отметили, что Байден также оказывал давление на Словению. За несколько минут до объявления о завершении своей президентской кампании в 2024 году Байден позвонил по телефону словенскому премьеру и призвал его вывести соглашение на финишную прямую.

1 августа состоялся крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.

Американский президент Джо Байден и вице-премьер Камала Харрис встретили самолет с освобожденными гражданами США во время большого обмена с Россией.

Самолет приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, куда из Анкары были доставлены журналисты Эван Гершкович (газета Wall Street Journal) и Алсу Курмашева (редактор Радио Свобода), а также бывший морской пехотинец Пол Уилан.

2 августа стало известно, что власти Германии не помиловали убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова, которого обменяли в Россию, он был депортирован из страны.

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