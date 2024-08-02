Байден тиснув на Словенію перед виходом із виборів для швидшого обміну в'язнями – CNN

Президент США Байден та віцепрезидентка Гарріс вітають Пола Вілана (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Американський президент Джо Байден незадовго до того, як вийти з виборчих перегонів, телефонував прем'єр-міністру Словенії Роберту Голобу, щоб той пришвидшив підготовку до великого обміну в'язнями. Про це журналістам CNN розповів співрозмовник у колах високопосадовців США.

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Журналісти зазначили, що у Словенії перебували російські засуджені Артем і Анна Дульцеви.

Співрозмовник видання розповів, що остаточний список на обмін склали наприкінці березня. У квітні Байден надіслав листа канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, а на початку червня ФРН погодилася звільнити полковника ФСБ Вадима Красікова – ключову фігуру для російського диктатора Володимира Путіна в обміні.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс перебувала на Мюнхенській конференції з безпеки, коли стало відомо про смерть Олексія Навального, якого теж мали обміняти, розповіли журналісти.

Тоді Гарріс попросила про зустріч із Голобом, головна мета якої був тиск на словенського прем’єра щодо просування у звільненні двох росіян, які були під вартою за шпигунство на користь РФ, поділився співрозмовник видання.

Журналісти зазначили, що Байден також тиснув на Словенію. За кілька хвилин до оголошення про завершення своєї президентської кампанії у 2024 році Байден зателефонував словенському прем'єру і закликав його вивести угоду на фінішну пряму.

1 серпня відбувся найбільший з часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною й Великою Британією з іншого.

Американський президент Джо Байден і віцепрем'єрка Камала Гарріс зустріли літак зі звільненими громадянами США під час великого обміну з Росією.

Літак приземлився на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном, куди з Анкари були доставлені журналісти Еван Гершкович (газета Wall Street Journal) та Алсу Курмашева (редакторка Радіо Свобода), а також колишній морський піхотинець Пол Вілан.

2 серпня стало відомо, що влада Німеччини не помилувала вбивцю колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі Вадима Красікова, якого обміняла у Росію, його було депортовано з країни.

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