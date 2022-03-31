Байден: Есть некоторые признаки того, что Путин самоизолировался

Президент США Джо Байден заявил, что есть некоторые признаки того, что российский диктатор Владимир Путин самоизолируется и подвергает репрессиям некоторых своих советников, но добавил, что у США не так много веских доказательств, чтобы утверждать это с уверенностью. Об этом он сказал в ответ на вопрос корреспондента CNN.

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Журналист спросил президента, насколько сильно советники дезинформируют Путина.

"Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, — я не говорю это с уверенностью — кажется, самоизолировался. Также есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых из своих советников", – ответил Байден.

Вместе с тем он отметил, что сейчас у США не так много "веских доказательств" этому.

Байден также отметил, что он "скептически относится" к тому, что Путин отведет все свои силы от Киева.

"Пока нет четких доказательств того, что он отводит все свои силы от Киева. Есть свидетельства, что он наращивает войска в районе Донбасса", – сказал президент США.

11 марта росСМИ сообщали, что Путин начал репрессии против 5 службы ФСБ, которая собирала информацию об Украине перед вторжением оккупационных войск в нашу страну.

Вчера официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что советники Путина не говорят ему всей правды о неудачах армии РФ в Украине и о влиянии санкций на экономику России.

Сегодня The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, что между российским диктатором и министром обороны Сергеем Шойгу растет напряженность.

Вадим Ребрина

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