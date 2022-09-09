Байден и Эрдоган могут встретиться в сентябре. Будут обсуждать Украину и Россию — Reuters
Президент США Джо Байден может встретиться в конце сентября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — вопрос организации переговоров уже обсуждается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
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По словам чиновника, визит Эрдогана в Вашингтон ожидается в конце сентября.
"После последней встречи с Байденом администрация США предприняла шаги, как мы требовали, по некоторым важным вопросам, таким как F-16. Я думаю, что будут подобные вещи", — сказал он.
Лидеры обсудят войну России против Украины, отношения Турции с РФ, а также зерновую сделку. Кроме этого будет подниматься вопрос ситуации в Сирии.
- 8 августа Эрдоган встречался с президентом Владимиром Зеленским во Львове.
- Перед встречей турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.
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