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Байден о членстве Украины в ЕС: Очень похоже, что это произойдет

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 07:14
Байден о членстве Украины в ЕС: Очень похоже, что это произойдет - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден считает, что Украина может стать членом Европейского Союза. Об этом он заявил общаясь с журналистами на пляже в Делавэре.

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У него спросили, уверен ли он, что Украина станет членом ЕС.

"Я думаю, что очень похоже на то, что это произойдет", – сказал он.

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Марк Сировой
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Украина ЕС кандидат членство джо байден
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