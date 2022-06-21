Байден о членстве Украины в ЕС: Очень похоже, что это произойдет

Президент США Джо Байден считает, что Украина может стать членом Европейского Союза. Об этом он заявил общаясь с журналистами на пляже в Делавэре.

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У него спросили, уверен ли он, что Украина станет членом ЕС.

"Я думаю, что очень похоже на то, что это произойдет", – сказал он.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Окончательное решение в пятницу вынесет Евросовет.

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Марк Сировой

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