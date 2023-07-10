Байден планирует встретиться с Зеленским и Эрдоганом на саммите НАТО – Politico
10.07.2023, 23:48
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден планирует провести две двусторонние встречи высокого уровня во время саммита НАТО – с президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников.
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По данным издания, во вторник, 11 июля, Байден встретится с Эрдоганом, чтобы обсудить вступление Швеции в НАТО.
Как сообщается, встреча с Зеленским запланирована на среду, но не утверждена окончательно. Разговор должен быть посвящен вступлению Украины в НАТО.
- Глава МИД Кулеба заявил, что план действий по членству в НАТО будет исключен из пути вступления Украины в Альянс. Это подтвердили Столтенберг и Науседа.
- Зеленский заявил, что Вильнюс должен подтвердить, что де-факто Украина уже в Альянсе.
- Ранее сегодня стало известно, что Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО.
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