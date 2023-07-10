Байден планує зустрітися з Зеленським та Ердоганом на саміті НАТО – Politico

Президент США Джо Байден планує провести дві двосторонні зустрічі високого рівня під час саміту НАТО – з президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела.

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За даними видання, у вівторок, 11 липня, Байден зустрінеться з Ердоганом, щоб обговорити вступ Швеції до НАТО.

Як повідомляється, зустріч з Зеленським запланована на середу, але не затверджена остаточно. Розмова має бути присвячена вступу України до НАТО.

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