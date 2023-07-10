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Байден планує зустрітися з Зеленським та Ердоганом на саміті НАТО – Politico

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 23:48
Байден планує зустрітися з Зеленським та Ердоганом на саміті НАТО – Politico - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден планує провести дві двосторонні зустрічі високого рівня під час саміту НАТО – з президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела.

За даними видання, у вівторок, 11 липня, Байден зустрінеться з Ердоганом, щоб обговорити вступ Швеції до НАТО. 

Як повідомляється, зустріч з Зеленським запланована на середу, але не затверджена остаточно. Розмова має бути присвячена вступу України до НАТО.

Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийДжо БайденРеджеп Тайіп Ердоганвступ до НАТО
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