Байден планує зустрітися з Зеленським та Ердоганом на саміті НАТО – Politico
10.07.2023, 23:48
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден планує провести дві двосторонні зустрічі високого рівня під час саміту НАТО – з президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела.
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За даними видання, у вівторок, 11 липня, Байден зустрінеться з Ердоганом, щоб обговорити вступ Швеції до НАТО.
Як повідомляється, зустріч з Зеленським запланована на середу, але не затверджена остаточно. Розмова має бути присвячена вступу України до НАТО.
- Глава МЗС Кулеба заявив, що план дій щодо членства в НАТО буде виключено зі шляху вступу України до Альянсу. Це підтвердили Столтенберг та Науседа.
- Зеленський заявив, що Вільнюс має підтвердити, що де-факто Україна вже в Альянсі.
- Раніше сьогодні стало відомо, що Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО.
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