Байден подписал временный бюджет США во избежание частичного шатдауна

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден подписал закон HR 2872, предусматривающий временное финансирование федерального правительства до начала марта, чтобы предотвратить частичный шатдаун. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Без этого закона прекращение финансирования должно было произойти 20 января, во время частичного шатдауна произошла бы приостановка работы отдельных федеральных органов.

Согласно документу, предполагается, что четыре из 12 бюджетных программ получат финансирование до 1 марта, а остальные восемь – до 8 марта.

В четверг, 18 января, обе палаты Конгресса США приняли соответствующий законопроект о временном финансировании.

Принятие этого закона важно для Украины потому, что после бюджетных вопросов американский парламент должен заняться дополнительным запросом администрации президента США на $106 млрд, который предусматривает деньги для финансовой и военной помощи Украине.

4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.

Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. В частности, он предупредил законодателей, что "очередь воевать может дойти до американских военных, поскольку российско-украинская война может распространиться на территорию НАТО".

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