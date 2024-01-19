Байден підписав тимчасовий бюджет США, щоб уникнути часткового шатдауну

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден підписав закон H.R. 2872, який передбачає тимчасове фінансування федерального уряду до початку березня, щоб запобігти частковому шатдауну. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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Без цього закону припинення фінансування мало статися 20 січня, під час часткового шатдауну відбулося б призупинення роботи окремих федеральних органів.

Згідно з документом, передбачається, що чотири з 12 бюджетних програм отримають фінансування до 1 березня, а решта вісім – до 8 березня

У четвер, 18 січня, обидві палати Конгресу США ухвалили відповідний законопроєкт про тимчасове фінансування.

Ухвалення цього закону важливе для України тому, що після бюджетних питань американський парламент має зайнятися додатковим запитом адміністрації президента США на $106 млрд, який передбачає гроші для фінансової й військової допомоги Україні.

4 січня Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Дмитро Кулеба казав, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення" про гроші для України.

Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників і Сенату намагався якомога предметніше змалювати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Зокрема, він попередив законодавців, що "черга воювати може дійти до американських військових, оскільки російсько-українська війна може розповсюдитись на територію НАТО".

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