Начался разговор Байдена с Путиным в связи с эскалацией вокруг Украины
Сегодня, 30 декабря, в 22:35 по киевскому времени начался телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает AFP.
Разговор проходит по инициативе российского президента на фоне роста напряженности на европейском континенте, в связи со скоплением войск РФ у украинских границ и возможным нападением России на Украину.
Россия пытается обвинить западные страны в эскалации и выдвинула свои требования "гарантий безопасности".
Как ожидается, Байден ясно даст понять Путину, что Соединенные Штаты готовы к дипломатии, но также они "готовы ответить, если Россия продвинется вперед, продолжив вторжение в Украину".
Планируется, что президенты обсудят предстоящие переговоры Запада с Россией по вопросам безопасности. К ним относятся двусторонние переговоры США и РФ в рамках диалога о стратегической стабильности, а также Совет Россия-НАТО и заседание Постоянного совета ОБСЕ.
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- Переговоры Байдена и Путина прошли на фоне угрозы нового вторжения России в Украину, требования РФ о нерасширении НАТО на восток и ее угроз Западу.
- Блинкен перед переговорами лидеров позвонил президенту Владимиру Зеленскому. После беседы с Путиным Зеленскому должен позвонить Байден.
- На январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
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