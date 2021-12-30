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Начался разговор Байдена с Путиным в связи с эскалацией вокруг Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 22:48
Начался разговор Байдена с Путиным в связи с эскалацией вокруг Украины - Фото
Джо Байден и Владимир Путин (Коллаж LIGA.net)

Сегодня, 30 декабря, в 22:35 по киевскому времени начался телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает AFP.

Начался разговор Байдена с Путиным в связи с эскалацией вокруг Украины

Разговор проходит по инициативе российского президента на фоне роста напряженности на европейском континенте, в связи со скоплением войск РФ у украинских границ и возможным нападением России на Украину.

Россия пытается обвинить западные страны в эскалации и выдвинула свои требования "гарантий безопасности".

Как ожидается, Байден ясно даст понять Путину, что Соединенные Штаты готовы к дипломатии, но также они "готовы ответить, если Россия продвинется вперед, продолжив вторжение в Украину".

Планируется, что президенты обсудят предстоящие переговоры Запада с Россией по вопросам безопасности. К ним относятся двусторонние переговоры США и РФ в рамках диалога о стратегической стабильности, а также Совет Россия-НАТО и заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Новость обновляется

Наталия Медведева
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владимир путин джо байден
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