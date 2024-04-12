Байден "простил" американским студентам долги за обучение на более чем $7,4 млрд – CNN

Джо Байден (Фото: EPA)

Американский президент Джо Байден списал долги за обучение для 277 000 американских студентов на сумму свыше $7,4 млрд. Об этом сообщило издание CNN.

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Издание отметило, что администрация президента списала студенческие долги американцам в более чем 40 штатах в рамках последней программы облегчения долгов.

Общая сумма отмен студенческих займов за президентство Байдена достигла $153 млрд, что суммарно, как отмечает CNN, составляет более 9% всех непогашенных долгов по федеральным студенческим кредитам.

Многие республиканцы раскритиковали усилия Байдена по списанию студенческих кредитов, утверждая, что президент перекладывает расходы на налогоплательщиков, которые решили не идти в колледж или которые уже заплатили за него сами, сообщило издание.

CNN отметило, что они также говорят, что Байден игнорирует решение Верховного суда, который в прошлом году отменил подписанную им программу списания студенческих кредитов. Эта программа должна была бы списать до $20 000 для заемщиков, которые зарабатывают менее $125 000 долларов в год, и стоила бы бюджету, по оценкам, около $400 млрд.