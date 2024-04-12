Байден "пробачив" американським студентам борги за навчання на понад $7,4 млрд – CNN

Джо Байден (Фото: EPA)

Американський президент Джо Байден списав борги за навчання для 277 000 американських студентів на суму понад $7,4 млрд. Про це повідомило видання CNN.

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Видання зазначило, що адміністрація президента списала студентські борги американцям у понад 40 штатах у межах останньої програми полегшення боргів.

Загальна сума скасувань студентських позик за президентство Байдена сягнула $153 млрд, що сумарно, як зазначає CNN, становить понад 9% усіх непогашених боргів за федеральними студентськими кредитами.

Багато республіканців розкритикували зусилля Байдена щодо списання студентських кредитів, стверджуючи, що президент перекладає витрати на платників податків, які вирішили не йти до коледжу або які вже заплатили за нього самі, повідомило видання.

CNN зазначило, що вони також кажуть, що Байден ігнорує рішення Верховного суду, який минулого року скасував підписану ним програму списання студентських кредитів. Ця програма мала б списати до $20 000 для позичальників, які заробляють менш як $125 000 доларів на рік, і коштувала б бюджету, за оцінками, близько $400 млрд.