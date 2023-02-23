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Байден: Путин не будет бить ядерным оружием. А с "приостановкой" договора СНВ разберемся

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 09:07
Байден: Путин не будет бить ядерным оружием. А с
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин не будет наносить ядерный удар, несмотря на "приостановку" договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом он сказал в комментарии каналу ABC News.

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По его словам, решение Путина о временной приостановке участия России в последнем оставшемся договоре о ядерных вооружениях является большой ошибкой

Он отметил, что это не очень ответственный шаг диктатора. Одновременно Байден не думает, что Путин решил применять ядерное оружие. 

"Я не уверен, что еще он мог сказать в своей речи , но я думаю, что это ошибка, и я уверен, что мы сможем это исправить", — подчеркнул американский лидер.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан сроком на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011-го. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.

СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
  • 21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
  • Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.

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Дмитро Гриниченко
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