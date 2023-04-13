Байден: Путин ошибался по каждому пункту и по всем фронтам, начав войну

Российский диктатор Владимир Путин недооценил решимость мира в отношении Украины, и ошибся "по всем фронтам". Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, передает Sky News.

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Журналисты отмечают, что, выступая в парламенте Ирландии, Байден "обрушился" на Путина, заявив, что диктатор РФ "думал, что мир будет смотреть в другую сторону", когда он начал полномасштабное вторжение в Украину.

"Он был уверен, что разрушит НАТО и ЕС, что единство западных наций расколется и рухнет в момент испытаний – так он думал. Но он ошибался. Он ошибался по каждому пункту и по всем фронтам", – заявил Байден.

Он также поблагодарил Ирландию, которая выделила 170 млн евро на нелетальную помощь Украине, включая медоборудование, а также участвует в санкциях и экспортном контроле и принимает 80 000 украинских беженцев в стране.

4 апреля 2023 США сообщили о новом пакете помощи для Украины, в который вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Вчера премьер Польши Моравецкий, будучи с визитом в Вашингтоне, заявил, что Штаты "обеспечат дополнительные поставки вооружения" ВСУ, в том числе в виде танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

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Оксана Житнюк

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