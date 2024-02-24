Байден: Путин стремится восстановить империю, но Украина никогда не будет победой России

Байден заявил, что жестокость никогда не сокрушит волю украинского народа

Джо Байден (Фото: EPA/LEIGH VOGEL)

Президент США Джо Байден заявил, что диктатор Владимир Путин никогда не сможет одержать победу в войне против Украины. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, стремление восстановить империю никогда не сможет уничтожить любовь народа к свободе.

"Жестокость никогда не сокрушит волю свободных. И Украина никогда не будет победой России", — заявил Байден.

Сегодня отмечается вторая годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается до сих пор.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что если американский Конгресс не одобрит помощь Украине, последствия ощутит весь мир. В частности, по его мнению, часть стран будет рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия.

14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев.

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