Байден: Путін прагне відновити імперію, але Україна ніколи не буде перемогою Росії

Байден заявив, що жорстокість ніколи не зламає волю українського народу

Джо Байден (Фото: EPA/LEIGH VOGEL)

Президент США Джо Байден заявив, що диктатор Володимир Путін ніколи не зможе здобути перемогу у війні проти України. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, прагнення відновити імперію ніколи не зможе знищити любов народу до свободи.

"Жорстокість ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії", – заявив Байден.

Сьогодні відзначаються другі роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває досі.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо американський Конгрес не схвалить допомогу Україні, наслідки відчує весь світ. Зокрема, на його думку, частина країн розглядатиме можливість розробки власних програм ядерної зброї.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроект про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроект із зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії за останні кілька місяців.

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