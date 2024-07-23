Байден рассказал, когда выступит с речью об отказе от участия в выборах

Это произойдет 24 июля в 04:00 по киевскому времени

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден намерен официально подтвердить отказ от участия в следующих американских выборах. Об этом он написал в X.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Байден подтвердил, что намерен посвятить речь завершению его работы для американского народа.

Это произойдет 24 июля в 04:00 по Киеву.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гаррис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

Члены Демократической партии планируют определить своего кандидата на пост президента США до 7 августа из-за онлайн-голосования, Гаррис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидатки.

Читайте также: 80% избирателей-демократов поддерживают Гаррис. Почти половина – рады, что Байден выбыл