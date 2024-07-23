Байден рассказал, когда выступит с речью об отказе от участия в выборах
Президент США Джо Байден намерен официально подтвердить отказ от участия в следующих американских выборах. Об этом он написал в X.
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Байден подтвердил, что намерен посвятить речь завершению его работы для американского народа.
Это произойдет 24 июля в 04:00 по Киеву.
- 21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гаррис.
- В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.
- Члены Демократической партии планируют определить своего кандидата на пост президента США до 7 августа из-за онлайн-голосования, Гаррис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидатки.
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