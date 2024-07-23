Байден розповів, коли виступить з промовою щодо відмови від участі в виборах

Це відбудеться 24 липня о 04:00 за київським часом

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден планує офіційно підтвердити відмову від участі в наступних американських виборах. Про це він написав у Х.

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Байден підтвердив, що планує присвятити промову завершенню його роботи для американського народу.

Це відбудеться 24 липня о 04:00 за київським часом.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

Члени Демократичної партії планують визначити свого кандидата на посаду президента США до 7 серпня через онлайн-голосування, Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки.

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