Байден розповів, коли виступить з промовою щодо відмови від участі в виборах
Президент США Джо Байден планує офіційно підтвердити відмову від участі в наступних американських виборах. Про це він написав у Х.
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Байден підтвердив, що планує присвятити промову завершенню його роботи для американського народу.
Це відбудеться 24 липня о 04:00 за київським часом.
- 21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.
- У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.
- Члени Демократичної партії планують визначити свого кандидата на посаду президента США до 7 серпня через онлайн-голосування, Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки.
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