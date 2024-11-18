Байден разрешил дальнобойные удары только по Курской области – Axios
США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами, но только по Курской области России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленного собеседника.
По словам информатора, речь идет об армейских тактических ракетных системах ATACMS. Президент США Джо Байден одобрил их использование только в том районе, где сосредоточены солдаты из Северной Кореи.
Как отметил осведомленный собеседник, мотив этого решения – желание США удержать КНДР от дальнейшей отправки своих солдат в Россию для участия в войне против Украины.
Неназванные американские чиновники надеются, что в случае атаки на своих солдат Северная Корея пересмотрит военное сотрудничество с РФ. А без дополнительной живой силы, по их словам, наступление россиян в Курской области провалится.
- 11 ноября The Telegraph сообщало, что Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить Украине удары глубь России.
- 17 ноября NYT заявило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- Президент Владимир Зеленский в тот же днь отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".