Байден разрешил дальнобойные удары только по Курской области – Axios
Джо Байден (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами, но только по Курской области России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленного собеседника.

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По словам информатора, речь идет об армейских тактических ракетных системах ATACMS. Президент США Джо Байден одобрил их использование только в том районе, где сосредоточены солдаты из Северной Кореи.

Как отметил осведомленный собеседник, мотив этого решения – желание США удержать КНДР от дальнейшей отправки своих солдат в Россию для участия в войне против Украины.

Неназванные американские чиновники надеются, что в случае атаки на своих солдат Северная Корея пересмотрит военное сотрудничество с РФ. А без дополнительной живой силы, по их словам, наступление россиян в Курской области провалится.

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