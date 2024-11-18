Байден разрешил дальнобойные удары только по Курской области – Axios

Осведомленные источники издания утверждают, что в США надеются таким образом предостеречь КНДР от дальнейшей отправки солдат

Джо Байден (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами, но только по Курской области России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленного собеседника.

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По словам информатора, речь идет об армейских тактических ракетных системах ATACMS. Президент США Джо Байден одобрил их использование только в том районе, где сосредоточены солдаты из Северной Кореи.

Как отметил осведомленный собеседник, мотив этого решения – желание США удержать КНДР от дальнейшей отправки своих солдат в Россию для участия в войне против Украины.

Неназванные американские чиновники надеются, что в случае атаки на своих солдат Северная Корея пересмотрит военное сотрудничество с РФ. А без дополнительной живой силы, по их словам, наступление россиян в Курской области провалится.

11 ноября The Telegraph сообщало, что Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить Украине удары глубь России.

17 ноября NYT заявило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Владимир Зеленский в тот же днь отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".