Байден дозволив далекобійні удари тільки по Курській області – Axios

Поінформовані джерела видання стверджують, що у США сподіваються таким чином застерегти КНДР від подальшого відправлення солдатів

Джо Байден (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

США дозволили Україні завдавати ударів далекобійними ракетами, але тільки по Курській області Росії. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнаного співрозмовника.

За його словами, президент США Джо Байден схвалив використання ATACMS лише в тому районі, де зосереджені солдати з Північної Кореї.

Мотив цього рішення – бажання США утримати КНДР від подальшого відправлення своїх солдатів до Росії для участі у війні проти України.

Неназвані американські чиновники сподіваються, що у разі атаки на своїх солдатів Північна Корея перегляне військову співпрацю з РФ. А без додаткової живої сили, за їхніми словами, наступ росіян у Курській області провалиться.

11 листопада The Telegraph повідомляло, що Макрон і Стармер хочуть переконати Байдена дозволити Україні удари в глиб Росії.

17 листопада NYT заявило, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Володимир Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".