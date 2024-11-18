Байден дозволив далекобійні удари тільки по Курській області – Axios
Джо Байден (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

США дозволили Україні завдавати ударів далекобійними ракетами, але тільки по Курській області Росії. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнаного співрозмовника.

За його словами, президент США Джо Байден схвалив використання ATACMS лише в тому районі, де зосереджені солдати з Північної Кореї.

Мотив цього рішення – бажання США утримати КНДР від подальшого відправлення своїх солдатів до Росії для участі у війні проти України.

Неназвані американські чиновники сподіваються, що у разі атаки на своїх солдатів Північна Корея перегляне військову співпрацю з РФ. А без додаткової живої сили, за їхніми словами, наступ росіян у Курській області провалиться.

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