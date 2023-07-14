Байден считает, что РФ не сможет воевать годами. Пентагон заверяет: У США хватит ресурсов
В Пентагоне заявили, что у США, в отличие от России, хватит ресурсов для поддержки Украины в войне против оккупантов. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США Пэт Райдер.
Он отметил, что США, наоборот, сотрудничают с более чем 50 странами мира для поддержки Украины.
"И поэтому важно не смотреть на это только как на США. Мы все вносим свой вклад в обеспечение Украины. И что важно, мы все объединяемся и работаем вместе, когда речь идет о наших оборонно-промышленных базах, чтобы мы могли не только оказывать помощь Украине", — сказал Райдер.
Представитель Пентагона заявил, что запасов хватит не только для помощи Украине, но и для защиты НАТО.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что война России против Украины не затянется на годы, а российский диктатор Владимир Путин не сможет ее выиграть, поскольку он "уже проиграл".
- 12 июля на саммите НАТО Байден сообщил, что Запад знал, что будет вторжение России в Украину и готовился к российской агрессии.
- По мнению Байдена, президент Зеленский понимает, что у него есть обязательства от партнеров, поэтому украинский лидер "не волнуется". Он сравнил эту модель взаимодействия с тем, как США ведет дела с Израилем.
- Страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины, в которую входят гарантии безопасности.
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