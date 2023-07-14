Байден считает, что РФ не сможет воевать годами. Пентагон заверяет: У США хватит ресурсов

В Пентагоне заявили, что у США, в отличие от России, хватит ресурсов для поддержки Украины в войне против оккупантов. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США Пэт Райдер.

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По его словам, ключевое отличие американцев и россиян — это то, что Россия изолирована, за исключением Ирана, когда дело доходит до военной помощи.

Он отметил, что США, наоборот, сотрудничают с более чем 50 странами мира для поддержки Украины.

"И поэтому важно не смотреть на это только как на США. Мы все вносим свой вклад в обеспечение Украины. И что важно, мы все объединяемся и работаем вместе, когда речь идет о наших оборонно-промышленных базах, чтобы мы могли не только оказывать помощь Украине", — сказал Райдер.

Представитель Пентагона заявил, что запасов хватит не только для помощи Украине, но и для защиты НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что война России против Украины не затянется на годы, а российский диктатор Владимир Путин не сможет ее выиграть, поскольку он "уже проиграл".

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