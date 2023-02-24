UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Украина никогда не будет победой России. Никогда

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 15:02
Байден: Украина никогда не будет победой России. Никогда - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден в годовщину широкомасштабного российского вторжения в Украину назвал диктатором Владимира Путина и заявил, что "Украина никогда не будет победой России". Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемелет волю свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", – говорится в сообщении.

  • Президент Владимир Зеленский в своем сегодняшнем обращении к украинскому народу вспомнил главные вехи полномасштабного вторжения РФ в Украину, поблагодарил украинских защитников, партнеров, а также пообещал сделать все, чтобы освободить временно оккупированные территории и в этом году одержать победу.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что чем быстрее Путин признает, что не достигнет своей "империалистической цели", тем больше шансов на окончание войны.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия не может победить в войне, потому что Украину поддерживает весь западный мир, однако предостерегает от того, чтобы "загонять в угол" Москву, потому что это якобы может привести к ядерной войне.

Читайте также: На Софийской площади в Киеве Зеленский наградил украинских защитников – видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 