Байден: Украина никогда не будет победой России. Никогда

Президент США Джо Байден в годовщину широкомасштабного российского вторжения в Украину назвал диктатором Владимира Путина и заявил, что "Украина никогда не будет победой России". Об этом он написал в Twitter.

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"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемелет волю свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", – говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в своем сегодняшнем обращении к украинскому народу вспомнил главные вехи полномасштабного вторжения РФ в Украину, поблагодарил украинских защитников, партнеров, а также пообещал сделать все, чтобы освободить временно оккупированные территории и в этом году одержать победу.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что чем быстрее Путин признает, что не достигнет своей "империалистической цели", тем больше шансов на окончание войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия не может победить в войне, потому что Украину поддерживает весь западный мир, однако предостерегает от того, чтобы "загонять в угол" Москву, потому что это якобы может привести к ядерной войне.

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Вадим Ребрина

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