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Байден в ближайшее время планирует поговорить с Си Цзиньпином. Дату и тему не назвал

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 07:31
Байден в ближайшее время планирует поговорить с Си Цзиньпином. Дату и тему не назвал - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его агентство Reuters.

По его словам, вскоре он рассчитывает поговорить с Си. Американский президент не назвал дату и тему разговора. 

На вопрос о том, не беспокоится ли он, что Китай расценит соглашение с лидерами Великобритании и Австралии о создании флота атомных ударных подводных лодок как агрессию, Байден ответил отрицательно. 

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте также: Зеленский засыпал вопросами китайскую журналистку и сделал вывод, что Пекин – за Украину

Дмитро Гриниченко
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Китай США си цзиньпин джо байден
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