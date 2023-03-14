Байден в ближайшее время планирует поговорить с Си Цзиньпином. Дату и тему не назвал

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его агентство Reuters.

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По его словам, вскоре он рассчитывает поговорить с Си. Американский президент не назвал дату и тему разговора.

На вопрос о том, не беспокоится ли он, что Китай расценит соглашение с лидерами Великобритании и Австралии о создании флота атомных ударных подводных лодок как агрессию, Байден ответил отрицательно.

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает.

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Дмитро Гриниченко

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