Байден встретился с Трампом в Белом доме – фото

Встреча состоялась в рамках мер по передаче власти от действующей администрации США к будущей

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Alexander Drago/EPA)

В среду, 13 ноября, действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден принимает в Белом доме новоизбранного президента страны Дональда Трампа. Это первая их встреча после президентских выборов, сообщил телеканал Sky News.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Они встретились в Овальном кабинете, и Трамп сказал Байдену, что "политика – это жестко".

"Политика – это жестко, и во многих случаях это не очень приятный мир, но сегодня это хороший мир, и я это очень ценю", – сказал республиканец.

Также новоизбранный президент поблагодарил действующего лидера "за плавный переход власти".

Байден в свою очередь поздравил Трампа с победой на президентских выборах и добавил, что "с нетерпением ждет легкого перехода".

"Однако мы можем убедиться, что вы будете довольны. Мы получим возможность поговорить кое о чем из этого сегодня", – заявил Байден.

Фото: Al Drago/EPA

Фото: Al Drago/EPA

Фото: Al Drago/EPA

Фото: Al Drago/EPA