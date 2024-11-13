Байден встретился с Трампом в Белом доме – фото
В среду, 13 ноября, действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден принимает в Белом доме новоизбранного президента страны Дональда Трампа. Это первая их встреча после президентских выборов, сообщил телеканал Sky News.
Они встретились в Овальном кабинете, и Трамп сказал Байдену, что "политика – это жестко".
"Политика – это жестко, и во многих случаях это не очень приятный мир, но сегодня это хороший мир, и я это очень ценю", – сказал республиканец.
Также новоизбранный президент поблагодарил действующего лидера "за плавный переход власти".
Байден в свою очередь поздравил Трампа с победой на президентских выборах и добавил, что "с нетерпением ждет легкого перехода".
"Однако мы можем убедиться, что вы будете довольны. Мы получим возможность поговорить кое о чем из этого сегодня", – заявил Байден.
- 6 ноября Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.
- В тот же день его поздравили с победой Байден и Харрис. Впоследствии Харрис в обращении к избирателям признала поражение.
- 7 ноября Байден в обращении к нации пообещал мирную передачу власти Трампу.