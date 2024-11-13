Байден зустрівся з Трампом у Білому домі – фото
У середу, 13 листопада, чинний лідер Сполучених Штатів Джо Байден приймає у Білому домі новообраного президента країни Дональда Трампа. Це перша їхня зустріч після президентських виборів, повідомив телеканал Sky News.
Вони зустрілися в Овальному кабінеті, і Трамп сказав Байдену, що "політика – це жорстко".
"Політика – це жорстко, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ, але сьогодні це хороший світ, і я це дуже ціную", – сказав республіканець.
Також новообраний президент подякував чинному лідеру "за плавний перехід влади".
Байден, своєю чергою, привітав Трампа із перемогою на президентських виборах та додав, що "з нетерпінням чекає легкого переходу".
"Однак ми можемо переконатися, що ви будете задоволені. Ми отримаємо можливість поговорити про дещо з цього сьогодні", – заявив Байден.
- 6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.
- Того самого дня його привітали з перемогою Байден і Гарріс. Згодом Гарріс у зверненні до виборців визнала поразку.
- 7 листопада Байден у зверненні до нації пообіцяв мирне передання влади Трампу.