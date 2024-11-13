Байден зустрівся з Трампом у Білому домі – фото

Зустріч відбулася в межах заходів з передання влади від чинної адміністрації США до майбутньої

Дональд Трамп і Джо Байден (Фото: Alexander Drago/EPA)

У середу, 13 листопада, чинний лідер Сполучених Штатів Джо Байден приймає у Білому домі новообраного президента країни Дональда Трампа. Це перша їхня зустріч після президентських виборів, повідомив телеканал Sky News.

Вони зустрілися в Овальному кабінеті, і Трамп сказав Байдену, що "політика – це жорстко".

"Політика – це жорстко, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ, але сьогодні це хороший світ, і я це дуже ціную", – сказав республіканець.

Також новообраний президент подякував чинному лідеру "за плавний перехід влади".

Байден, своєю чергою, привітав Трампа із перемогою на президентських виборах та додав, що "з нетерпінням чекає легкого переходу".

"Однак ми можемо переконатися, що ви будете задоволені. Ми отримаємо можливість поговорити про дещо з цього сьогодні", – заявив Байден.

Фото: Al Drago/EPA

Фото: Al Drago/EPA

Фото: Al Drago/EPA

Фото: Al Drago/EPA