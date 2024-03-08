Байден выступил с посланием в Конгрессе. Говорил о войне в Украине, Путине и Трампе: текст

Джо Байден (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден выступил с посланием в Конгрессе и упомянул в своей речи войну России против Украины, а также пообещал продолжить поддержку Сил обороны и противостоять диктатору Владимиру Путину.

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В своей речи глава Белого дома преимущественно сосредоточился на вопросах внутренней политики США, однако также посвятил часть выступления Украине, России, НАТО и блокированию помощи Киеву сторонниками его предшественника Дональда Трампа.

LIGA.net публикует текст части послания Байдена, где он говорит об Украине:

"За границей Путин марширует, вторгаясь в Украину и сея хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает.

Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат.

На самом деле в Украине нет американских солдат, воюющих. И я полон решимости продолжать в том же духе. Но теперь помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы ушли от нашего лидерства в мире.

Не так давно президент-республиканец Рональд Рейган прогремел: "Мистер! Горбачев, снеси эту стену". Теперь мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину: "Делай, черт возьми, что хочешь".

Бывший американский президент действительно сказал это, кланяясь российскому лидеру. Это возмутительно. Это опасно. Это неприемлемо. Америка является одним из основателей НАТО — военного союза демократических стран, созданного после Второй мировой войны для предотвращения войны и поддержания мира.

Сегодня мы сделали НАТО сильнее, чем когда-либо. Мое послание президенту Путину простое. Мы не уйдем. Мы не поклонимся. Я не поклонюсь".

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

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