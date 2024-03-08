Байден виступив із посланням у Конгресі. Говорив про війну в Україні, Путіна та Трампа: текст

Джо Байден (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден виступив із посланням у Конгресі та згадав у своїй промові війну Росії проти України, а також пообіцяв продовжити підтримку Сил оборони та протистояти диктатору Володимиру Путіну.

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У своїй промові глава Білого дому переважно зосередився на питаннях внутрішньої політики США, проте також присвятив частину виступу Україні, Росії, НАТО та блокуванню допомоги Києву прихильниками його попередника Дональда Трампа.

LIGA.net публікує текст частини послання Байдена, де він говорить про Україну:

"За кордоном Путін марширує, вторгаючись в Україну та сіючи хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, то, запевняю вас, він цього не зробить.

Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо їй зброю, необхідну для самозахисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів.

Насправді в Україні не воюють американських мсоладти. І я сповнений рішучості продовжувати так само. Але тепер допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми пішли від нашого лідерства у світі.

Нещодавно президент-республіканець Рональд Рейган прогримів: "Містер Горбачов, знеси цю стіну". Тепер мій попередник, колишній президент-республіканець, каже Путіну: "Роби, чорт забирай, що хочеш".

Колишній американський президент справді сказав це, кланяючись російському лідерові. Це обурливо. Це небезпечно. Це не прийнятно. Америка є одним із засновників НАТО — військового союзу демократичних країн, створеного після Другої світової війни для запобігання війні та підтримці миру.

Сьогодні ми зробили НАТО сильнішим, ніж будь-коли. Моє послання до президента Путіна просте. Ми не підемо. Ми не вклонимося. Я не вклонюся".

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

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