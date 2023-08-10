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Байден запросит у Конгресса еще $13 млрд для Украины – Associated Press

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 20:31
Байден запросит у Конгресса еще $13 млрд для Украины – Associated Press - Фото
Джо Байден в Киеве (Фото: POTUS/Twitter)

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса одобрение нового пакета экстренной помощи для Украины на сумму $13 млрд. Об этом сообщает Associated Press.

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Агентство ссылается на информированный источник, близкий к Белому Дому, который утверждает, что Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой увеличить бюджет поддержки Украины на $13 млрд.

Одновременно Белый Дом направит в Конгресс запрос на дополнительные $12 млрд для фонда помощи пострадавшим при стихийных бедствиях.   

Агентство отмечает, что ситуация в Конгрессе сейчас менее благоприятна для принятия таких решений, поскольку республиканское большинство подвергается все большему давлению с тем, чтобы оно в более полной мере поддерживало политическую линию Дональда Трампа.

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Сергей Бережной
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