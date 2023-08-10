Байден запросит у Конгресса еще $13 млрд для Украины – Associated Press
Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса одобрение нового пакета экстренной помощи для Украины на сумму $13 млрд. Об этом сообщает Associated Press.
Агентство ссылается на информированный источник, близкий к Белому Дому, который утверждает, что Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой увеличить бюджет поддержки Украины на $13 млрд.
Одновременно Белый Дом направит в Конгресс запрос на дополнительные $12 млрд для фонда помощи пострадавшим при стихийных бедствиях.
Агентство отмечает, что ситуация в Конгрессе сейчас менее благоприятна для принятия таких решений, поскольку республиканское большинство подвергается все большему давлению с тем, чтобы оно в более полной мере поддерживало политическую линию Дональда Трампа.
- WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды, и США уже выделили $66,2 млрд.
- По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.
- 7 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины.
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