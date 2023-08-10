Байден запросить у Конгресу ще $13 млрд для України – Associated Press

Президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу схвалення нового пакету екстреної допомоги для України на суму $13 млрд. Про це повідомляє Associated Press.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Агентство посилається на інформоване джерело, близьке до Білого Дому, яке стверджує, що Байден планує звернутися до Конгресу з проханням збільшити бюджет підтримки України на $13 млрд.

Водночас Білий Дім направить до Конгресу запит на додаткові $12 млрд для фонду допомоги постраждалим під час стихійних лих.

Агентство зазначає, що ситуація в Конгресі нині менш сприятлива для ухвалення таких рішень, оскільки республіканська більшість зазнає дедалі більшого тиску з тим, щоб вона більш повно підтримувала політичну лінію Дональда Трампа.

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.

За даними CNN, США схвалили відправлення в Україну танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.

7 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування України.

Читайте також: Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.