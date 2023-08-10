Байден запросить у Конгресу ще $13 млрд для України – Associated Press
Президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу схвалення нового пакету екстреної допомоги для України на суму $13 млрд. Про це повідомляє Associated Press.
Агентство посилається на інформоване джерело, близьке до Білого Дому, яке стверджує, що Байден планує звернутися до Конгресу з проханням збільшити бюджет підтримки України на $13 млрд.
Водночас Білий Дім направить до Конгресу запит на додаткові $12 млрд для фонду допомоги постраждалим під час стихійних лих.
Агентство зазначає, що ситуація в Конгресі нині менш сприятлива для ухвалення таких рішень, оскільки республіканська більшість зазнає дедалі більшого тиску з тим, щоб вона більш повно підтримувала політичну лінію Дональда Трампа.
- WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.
- За даними CNN, США схвалили відправлення в Україну танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.
- 7 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування України.
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