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Байден запросить у Конгресу ще $13 млрд для України – Associated Press

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 20:31
Байден запросить у Конгресу ще $13 млрд для України – Associated Press - Фото
Джо Байден у Києві (Фото: POTUS/Twitter)

Президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу схвалення нового пакету екстреної допомоги для України на суму $13 млрд. Про це повідомляє Associated Press.

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Агентство посилається на інформоване джерело, близьке до Білого Дому, яке стверджує, що Байден планує звернутися до Конгресу з проханням збільшити бюджет підтримки України на $13 млрд.

Водночас Білий Дім направить до Конгресу запит на додаткові $12 млрд для фонду допомоги постраждалим під час стихійних лих.

Агентство зазначає, що ситуація в Конгресі нині менш сприятлива для ухвалення таких рішень, оскільки республіканська більшість зазнає дедалі більшого тиску з тим, щоб вона більш повно підтримувала політичну лінію Дональда Трампа.

  • WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.
  • За даними CNN, США схвалили відправлення в Україну танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.
  • 7 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування України.

Читайте також: Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Сергій Бережний
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Джо БайденКонгрес СШАвійськова допомогабілий дім
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