UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден заявил, что США будут воевать с РФ, если она нападет на НАТО: Мы все будем на войне

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 13:41
Байден заявил, что США будут воевать с РФ, если она нападет на НАТО: Мы все будем на войне - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет воевать против России, если Кремль нападет на НАТО. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, война РФ против Украины должна закончится, чтобы Альянс смог рассмотреть принятие Украины в свои ряды. 

Он отметил, что членство Украины в НАТО "преждевременно", однако США и союзники продолжает обеспечивать Силы обороны вооружениями, чтобы закончить войну. 

Байден заявил, что в НАТО нет единодушия насчет быстрого членства Украины в разгар войны. 

"Например, если вы это сделали, то вы знаете — и я имею в виду то, что я говорю — мы полны решимости задействовать каждый дюйм территории, которая является территорией НАТО. Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все на войне. Мы воюем с Россией, если так случится", — резюмировал американский лидер.

Читайте также: Интервью | Линкявичюс: Путину пора думать, как выжить. А НАТО – не повторять своих ошибок

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россиявойнанатовоенная помощьджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 