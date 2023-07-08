Байден заявил, что США будут воевать с РФ, если она нападет на НАТО: Мы все будем на войне

Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет воевать против России, если Кремль нападет на НАТО. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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По его словам, война РФ против Украины должна закончится, чтобы Альянс смог рассмотреть принятие Украины в свои ряды.

Он отметил, что членство Украины в НАТО "преждевременно", однако США и союзники продолжает обеспечивать Силы обороны вооружениями, чтобы закончить войну.

Байден заявил, что в НАТО нет единодушия насчет быстрого членства Украины в разгар войны.

"Например, если вы это сделали, то вы знаете — и я имею в виду то, что я говорю — мы полны решимости задействовать каждый дюйм территории, которая является территорией НАТО. Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все на войне. Мы воюем с Россией, если так случится", — резюмировал американский лидер.

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