Байден заявив, що США воюватимуть із РФ, якщо вона нападе на НАТО: Ми всі будемо на війні
Президент США Джо Байден заявив, що його країна воюватиме проти Росії, якщо Кремль нападе на НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
За його словами, війна РФ проти України має закінчитися, щоб Альянс зміг розглянути прийняття України до своїх лав.
Він зазначив, що членство України в НАТО "передчасне", проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну.
Байден заявив, що у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.
"Наприклад, якщо ви це зробили, то ви знаєте — і я маю на увазі те, що я говорю — ми сповнені рішучості задіяти кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов'язання, яке ми всі взяли на себе, незважаючи ні на що. Якщо йде війна, то ми всі на війні. Ми воюємо з Росією, якщо так вийде", — резюмував американський лідер.
- Україна неодноразово говорила, що хоче одержати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.
- 5 липня у Білому домі заявили, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона проведе необхідні реформи. У МЗС відреагували і закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Глава ГУР Буданов вважає, що очікування українського суспільства від саміту НАТО не будуть задовільнені.
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