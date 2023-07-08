Байден заявив, що США воюватимуть із РФ, якщо вона нападе на НАТО: Ми всі будемо на війні

Президент США Джо Байден заявив, що його країна воюватиме проти Росії, якщо Кремль нападе на НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, війна РФ проти України має закінчитися, щоб Альянс зміг розглянути прийняття України до своїх лав.

Він зазначив, що членство України в НАТО "передчасне", проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну.

Байден заявив, що у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.

"Наприклад, якщо ви це зробили, то ви знаєте — і я маю на увазі те, що я говорю — ми сповнені рішучості задіяти кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов'язання, яке ми всі взяли на себе, незважаючи ні на що. Якщо йде війна, то ми всі на війні. Ми воюємо з Росією, якщо так вийде", — резюмував американський лідер.

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