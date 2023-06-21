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"Бегал с автоматом в Киеве". Буданов лично участвовал во многих операциях — The Economist

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 11:38
Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов лично участвовал во многих фронтовых операциях после начала большой войны России против Украины. Об этом сказано в материале журнала The Economist о главном разведчике. 

Издание пишет, что в первые дни полномасштабного вторжения, когда в Киеве действовали российские диверсанты, Буданова видели бегающим с автоматом возле Рыбальского острова, где расположена штаб-квартира ГУР.
Отмечается, что он руководил "критически" важными операциями в аэропорту Гостомеля, Ирпене и Мощуне, которые остановили продвижение россиян. 

Также журналисты утверждают, что Буданов лично участвовал во многих фронтовых операциях, а риск волновал некоторых его коллег. 

"Но вы попробуйте его остановить", — сказал один из сотрудников разведки.

Сам Буданов сказал, что делает это потому, что другим людям грозит опасность. 

"На кону стоит жизнь. Тут нет места для ошибок", — резюмировал он. 

Читайте также: В ГУР рассказали, как группа Буданова в 2016 году полностью уничтожила спецотряд ФСБ "Вымпел" в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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войнаразведкагурКирилл Буданов
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