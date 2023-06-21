"Бегал с автоматом в Киеве". Буданов лично участвовал во многих операциях — The Economist

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов лично участвовал во многих фронтовых операциях после начала большой войны России против Украины. Об этом сказано в материале журнала The Economist о главном разведчике.

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Издание пишет, что в первые дни полномасштабного вторжения, когда в Киеве действовали российские диверсанты, Буданова видели бегающим с автоматом возле Рыбальского острова, где расположена штаб-квартира ГУР.

Отмечается, что он руководил "критически" важными операциями в аэропорту Гостомеля, Ирпене и Мощуне, которые остановили продвижение россиян.

Также журналисты утверждают, что Буданов лично участвовал во многих фронтовых операциях, а риск волновал некоторых его коллег.

"Но вы попробуйте его остановить", — сказал один из сотрудников разведки.

Сам Буданов сказал, что делает это потому, что другим людям грозит опасность.

"На кону стоит жизнь. Тут нет места для ошибок", — резюмировал он.

Буданов рассказал, что по зданию ГУР было нацелено два ракетных удара россиян, последний – в мае 2023 года.

Глава ГУР вышел в прямой эфир и прокомментировал дезинформацию РФ о своей смерти или ранении: "недоработанные фейки".

Буданов сообщил, что оккупанты могли заминировать охладитель Запорожской атомной электростанции.

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