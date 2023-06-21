RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Бігав з автоматом у Києві". Буданов особисто брав участь у багатьох операціях — The Economist

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 11:38
Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов брав особисто участь у багатьох фронтових операціях після початку великої війни Росії проти України. Про це йдеться в матеріалі журналу The Economist про головного розвідника.

Видання пише, що в перші дні повномасштабного вторгнення, коли в Києві діяли російські диверсанти, бачили, як Буданов бігав з автоматом біля Рибальського острова, де розташована штаб-квартира ГУР.

Зазначається, що він керував "критично" важливими операціями в аеропорту Гостомеля, Ірпені та Мощуні, які зупинили просування росіян.

Також журналісти стверджують, що Буданов брав участь у багатьох фронтових операціях, а ризик хвилював деяких його колег.

"Але ви спробуйте його зупинити", — сказав один зі співробітників розвідки.

Сам Буданов сказав, що робить це тому, що іншим загрожує небезпека.

"На кону стоїть життя. Тут немає місця для помилок", — резюмував він.

Читайте також: У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнарозвідкагуркирило буданов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 