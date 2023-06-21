"Бігав з автоматом у Києві". Буданов особисто брав участь у багатьох операціях — The Economist

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов брав особисто участь у багатьох фронтових операціях після початку великої війни Росії проти України. Про це йдеться в матеріалі журналу The Economist про головного розвідника.

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Видання пише, що в перші дні повномасштабного вторгнення, коли в Києві діяли російські диверсанти, бачили, як Буданов бігав з автоматом біля Рибальського острова, де розташована штаб-квартира ГУР.

Зазначається, що він керував "критично" важливими операціями в аеропорту Гостомеля, Ірпені та Мощуні, які зупинили просування росіян.

Також журналісти стверджують, що Буданов брав участь у багатьох фронтових операціях, а ризик хвилював деяких його колег.

"Але ви спробуйте його зупинити", — сказав один зі співробітників розвідки.

Сам Буданов сказав, що робить це тому, що іншим загрожує небезпека.

"На кону стоїть життя. Тут немає місця для помилок", — резюмував він.

Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.

Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "недопрацьовані фейки".

Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.

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