Беларусь ночью поднимала авиацию из-за залета российского "шахеда" – карта движения дрона
В ночь на 14 сентября во время атаки на Украину российский ударный беспилотник нарушил воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщил оппозиционный белорусский OSINT-проект Беларускі Гаюн.
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По данным аналитиков, "шахед" пересек границу с Беларусью около 04:00 по местному времени. Дрон залетел в районе поселка Лоев Гомельской области, он находился в воздушном пространстве Беларуси около 30 минут.
Аналитики отметили, что беспилотник двигался по западному курсу, а впоследствии – повернул на юго-восток и улетел в сторону Украины. В 05:05 его зафиксировали в районе города Славутич Киевской области.
В момент нахождения "шахеда" в Беларуси в небе находился истребитель. Он взлетел с аэродрома "Барановичи" около 03:40.
- 26 августа Беларускі Гаюн писал, что в Беларусь трижды за ночь залетали российские беспилотники во время воздушной атаки оккупационных войск на Украину.
- 29 августа ресурс сообщил, что Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского дрона, залетевшего на территорию страны.
- 5 сентября Беларусь снова применяла авиацию для сбивания российских беспилотников.
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