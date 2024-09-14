Беларусь ночью поднимала авиацию из-за залета российского "шахеда" – карта движения дрона

Дрон находился в воздушном пространстве Беларуси около 30 минут, а затем вернулся в Украину

"Шахеды" (Фото: ресурс окупантов)

В ночь на 14 сентября во время атаки на Украину российский ударный беспилотник нарушил воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщил оппозиционный белорусский OSINT-проект Беларускі Гаюн.

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По данным аналитиков, "шахед" пересек границу с Беларусью около 04:00 по местному времени. Дрон залетел в районе поселка Лоев Гомельской области, он находился в воздушном пространстве Беларуси около 30 минут.

Аналитики отметили, что беспилотник двигался по западному курсу, а впоследствии – повернул на юго-восток и улетел в сторону Украины. В 05:05 его зафиксировали в районе города Славутич Киевской области.

В момент нахождения "шахеда" в Беларуси в небе находился истребитель. Он взлетел с аэродрома "Барановичи" около 03:40.

Фото: Белорусский Гаюн

26 августа Беларускі Гаюн писал, что в Беларусь трижды за ночь залетали российские беспилотники во время воздушной атаки оккупационных войск на Украину.

29 августа ресурс сообщил, что Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского дрона, залетевшего на территорию страны.

5 сентября Беларусь снова применяла авиацию для сбивания российских беспилотников.

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