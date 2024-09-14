Білорусь вночі підіймала авіацію через заліт російського "шахеда" – мапа руху дрона
У ніч проти 14 вересня під час атаки на Україну російський ударний безпілотник порушив повітряний простір Білорусі. Про це повідомив опозиційний білоруський OSINT-проєкт Беларускі Гаюн.
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За даними аналітиків, "шахед" перетнув кордон з Білоруссю близько 04:00 за місцевим часом. Дрон залетів в районі селища Лоєв Гомельської області, він перебував у повітряному просторі Білорусі близько 30 хвилин.
Аналітики зазначили, що безпілотник рухався західним курсом, а згодом – повернув на південний схід та полетів в бік України. О 05:05 його зафіксували в районі міста Славутич Київської області.
В момент перебування "шахеда" в Білорусі в небі знаходився винищувач. Він злетів з аеродрому "Барановичі" близько 03:40.
- 26 серпня Беларускі Гаюн писав, що до Білорусі тричі за ніч залітали російські безпілотники під час повітряної атаки окупаційних військ на Україну.
- 29 серпня ресурс повідомив, що Білорусь уперше застосувала авіацію для збиття російського дрона, що залетів на територію країни.
- 5 вересня Білорусь знову застосовувала авіацію для збиття російських безпілотників.
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