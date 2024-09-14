Білорусь вночі підіймала авіацію через заліт російського "шахеда" – мапа руху дрона

Дрон перебував у повітряному просторі Білорусі близько 30 хвилин, а потім повернувся до України

"Шахеди" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 14 вересня під час атаки на Україну російський ударний безпілотник порушив повітряний простір Білорусі. Про це повідомив опозиційний білоруський OSINT-проєкт Беларускі Гаюн.

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За даними аналітиків, "шахед" перетнув кордон з Білоруссю близько 04:00 за місцевим часом. Дрон залетів в районі селища Лоєв Гомельської області, він перебував у повітряному просторі Білорусі близько 30 хвилин.

Аналітики зазначили, що безпілотник рухався західним курсом, а згодом – повернув на південний схід та полетів в бік України. О 05:05 його зафіксували в районі міста Славутич Київської області.

В момент перебування "шахеда" в Білорусі в небі знаходився винищувач. Він злетів з аеродрому "Барановичі" близько 03:40.

Фото: Беларускі Гаюн

26 серпня Беларускі Гаюн писав, що до Білорусі тричі за ніч залітали російські безпілотники під час повітряної атаки окупаційних військ на Україну.

29 серпня ресурс повідомив, що Білорусь уперше застосувала авіацію для збиття російського дрона, що залетів на територію країни.

5 вересня Білорусь знову застосовувала авіацію для збиття російських безпілотників.

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