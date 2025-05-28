Беларусь отодвинет совместные с Россией учения от западных границ ради "диалога"
Министерство обороны Республики Беларусь заявило о переносе запланированных на осень российско-беларуских военных учений "Запад-2025" вглубь территории страны для "снижения напряженности в регионе".
"Мы приняли решение о снижении параметров обучения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", – сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
По его словам, это решение свидетельствует "о готовности к диалогу, компромиссам и снижении напряженности в регионе".
"По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несравнимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО. Однако традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств", – рассказал Хренин.
Министр обороны Беларуси заявил, что "не надеется на ответную конструктивную реакцию".
"Мы это делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам во всем мире истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь", – сказал он.
- 5 февраля президент Зеленский заявил, что в 2025 году российский диктатор Путин разместит свои войска в Беларуси для втягивания в войну Польши и стран Балтии.
- 14 февраля глава украинского государства заявил, что Россия может начать войну против стран НАТО в следующем году.
- 4 апреля глава литовской дипломатии Кястутис Будрис заявил, что при необходимости НАТО готово отреагировать на будущие российско-беларуские военные учения "Запад", запланированные на осень 2025 года.