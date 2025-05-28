Беларусь отодвинет совместные с Россией учения от западных границ ради "диалога"

Виктор Хренин (Фото: Минобороны Беларуси)

Министерство обороны Республики Беларусь заявило о переносе запланированных на осень российско-беларуских военных учений "Запад-2025" вглубь территории страны для "снижения напряженности в регионе".

"Мы приняли решение о снижении параметров обучения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", – сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, это решение свидетельствует "о готовности к диалогу, компромиссам и снижении напряженности в регионе".

"По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несравнимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО. Однако традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств", – рассказал Хренин.

Министр обороны Беларуси заявил, что "не надеется на ответную конструктивную реакцию".

"Мы это делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам во всем мире истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь", – сказал он.