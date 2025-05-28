Білорусь відсуне спільні з Росією навчання від західних кордонів заради "діалогу"

Віктор Хренін (Фото: Міноборони Білорусі)

Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило про перенесення запланованих на осінь російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025" углиб території країни задля "зниження напруженості в регіоні".

"Ми прийняли рішення про зниження параметрів навчання "Захід-2025" і перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від західних кордонів", – повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

За його словами, це рішення свідчить "про готовність до діалогу, компромісів і зниження напруженості в регіоні".

"За інтенсивністю та масштабами навчання "Захід" завжди було незрівнянне з тими заходами оперативної й бойової підготовки, які проводять у Європі держави-члени НАТО. Проте традиційно сам факт його проведення викликає шаблонні домисли з боку представників військово-політичного керівництва окремих європейських держав", – розповів Хренін.

Міністр оборони Білорусі заявив, що "не сподівається на конструктивну реакцію у відповідь".

"Ми це робимо більшою мірою для демонстрації нашим союзникам і партнерам у всьому світі істинно миролюбної позиції Республіки Білорусь", – сказав він.