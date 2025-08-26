Бельгия готова направить миротворческий контингент, а Люксембург поможет в космосе

Встреча в формате Украина-Бенилюкс в Одессе (Фото: МИД)

Бельгия заявила о готовности принять участие в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня, а Люксембург предложил помощь в области космических технологий. Об этом министры иностранных дел стран заявили во время встречи представителей МИД Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в Одессе.

Страны Бенилюкса подтвердили поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и анонсировали новые виды помощи.

В частности, Бельгия заявила о готовности направить миротворческий контингент после заключения мирного соглашения.

"Когда будет принято решение о прекращении огня, мы готовы принять участие в миротворческих силах с соответствующим международным мандатом", – заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

В свою очередь, глава дипломатического ведомства Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что его страна не будет отправлять военных в Украину, но сможет помочь "в космосе".

"Люксембург поддерживает не "сапоги на земле", а "сапоги в космосе". Потому что если будет военная активность европейской или международной коалиции, им понадобится связь. И мы готовы обеспечить спутниковую связь", – сказал Беттель.

Он добавил, что страна может направить специалистов по связи в случае необходимости.