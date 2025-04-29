Минобороны Люксембурга: Европейская безопасность и оборона начинаются с Украины
Европейская безопасность и оборона начинаются с Украины, европейские и другие партнеры должны и дальше поддерживать Украину, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы. Об этом в комментарии LIGA.net для материала "Между Трампом и Кремлем. Как Европа готовится укреплять оборону без США" заявил спикер Министерства обороны Люксембурга Майкл Шустер.
"Европа не свободна и безопасна, пока Украина не в безопасности. Украина нуждается в длительном мире с достаточными гарантиями безопасности, а не просто договоренности о прекращении огня, что стало бы идеальной возможностью для России восстановить свои войска, а затем снова вторгнуться", – сказал он.
Европейские и другие партнеры должны и дальше поддерживать Украину, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы, добавил Шустер.
Он заверил, что Люксембург поддерживает Украину и обязательства, сделанные на саммите НАТО в Вашингтоне: путь Украины к членству в НАТО необратим.
Отвечая на вопрос, какие шаги можно предпринять для минимизации негативных последствий потенциального сокращения количества войск США в Европе, представитель Минобороны Люксембурга сказал: "Европе нужно взять на себя ответственность за свою оборону, делая больше инвестиций и инвестируя в европейское. Мы не должны становиться независимыми от Соединенных Штатов".
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