Минобороны Люксембурга: Европейская безопасность и оборона начинаются с Украины

Союзники должны и дальше поддерживать Украину, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы, сказал LIGA.net представитель МО Люксембурга

Военные Люксембурга (Фото: Reddit/mupper2)

Европейская безопасность и оборона начинаются с Украины, европейские и другие партнеры должны и дальше поддерживать Украину, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы. Об этом в комментарии LIGA.net для материала "Между Трампом и Кремлем. Как Европа готовится укреплять оборону без США" заявил спикер Министерства обороны Люксембурга Майкл Шустер.

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"Европа не свободна и безопасна, пока Украина не в безопасности. Украина нуждается в длительном мире с достаточными гарантиями безопасности, а не просто договоренности о прекращении огня, что стало бы идеальной возможностью для России восстановить свои войска, а затем снова вторгнуться", – сказал он.

Европейские и другие партнеры должны и дальше поддерживать Украину, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы, добавил Шустер.

Он заверил, что Люксембург поддерживает Украину и обязательства, сделанные на саммите НАТО в Вашингтоне: путь Украины к членству в НАТО необратим.

Отвечая на вопрос, какие шаги можно предпринять для минимизации негативных последствий потенциального сокращения количества войск США в Европе, представитель Минобороны Люксембурга сказал: "Европе нужно взять на себя ответственность за свою оборону, делая больше инвестиций и инвестируя в европейское. Мы не должны становиться независимыми от Соединенных Штатов".

21 марта 2025 года премьер Польши Туск сообщил о решении Евросоюза усилить защиту от России в течение пяти лет.

26 марта генсек НАТО Рютте назвал Россию "самой значительной и темной" угрозой для Альянса.

2 апреля Рютте заявил, что Европа должна "активизироваться", поскольку Соединенные Штаты сосредоточатся на Азии.

4 апреля госсекретарь США Рубио сказал, что члены НАТО должны привлекать больше средств на оборону, ведь "это не деньги, а возможности".