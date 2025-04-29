Міноборони Люксембургу: Європейська безпека та оборона починаються з України

Союзники повинні й далі підтримувати Україну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, сказав LIGA.net речник МО Люксембургу

Військові Люксембургу (Фото: Reddit/mupper2)

Європейська безпека та оборона починаються з України, європейські та інші партнери повинні й далі підтримувати Україну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили. Про це в коментарі LIGA.net для матеріалу "Між Трампом та Кремлем. Як Європа готується зміцнювати оборону без США" заявив речник Міністерства оборони Люксембургу Майкл Шустер.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Європа не є вільною та безпечною, поки Україна не в безпеці. Україна потребує тривалого миру з достатніми гарантіями безпеки, а не просто домовленості про припинення вогню, що стало б ідеальною можливістю для Росії відновити свої війська, а потім знову вторгнутися", – сказав він.

Європейські та інші партнери повинні й далі підтримувати Україну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, додав Шустер.

Він запевнив, що Люксембург підтримує Україну та зобов'язання, зроблені на саміті НАТО у Вашингтоні: шлях України до членства в НАТО є незворотним.

Відповідаючи на запитання, які кроки можна вжити для мінімізації негативних наслідків потенційного скорочення кількості військ США в Європі, речник Міноборони Люксембургу сказав: "Європі потрібно взяти на себе відповідальність за свою оборону, роблячи більше інвестицій і інвестуючи в європейське. Ми не повинні ставати незалежними від Сполучених Штатів. Ми повинні стати менш залежними".

21 березня 2025 року прем'єр Польщі Туск повідомив про рішення Євросоюзу посилити захист від Росії упродовж п'яти років.

26 березня генсек НАТО Рютте назвав Росію "найзначнішою і найтемнішою" загрозою для Альянсу.

2 квітня Рютте заявив, що Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії.

4 квітня держсекретар США Рубіо сказав, що члени НАТО мають залучати більше коштів на оборону, адже "це не про гроші, а про можливості".