Міноборони Люксембургу: Європейська безпека та оборона починаються з України
Європейська безпека та оборона починаються з України, європейські та інші партнери повинні й далі підтримувати Україну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили. Про це в коментарі LIGA.net для матеріалу "Між Трампом та Кремлем. Як Європа готується зміцнювати оборону без США" заявив речник Міністерства оборони Люксембургу Майкл Шустер.
"Європа не є вільною та безпечною, поки Україна не в безпеці. Україна потребує тривалого миру з достатніми гарантіями безпеки, а не просто домовленості про припинення вогню, що стало б ідеальною можливістю для Росії відновити свої війська, а потім знову вторгнутися", – сказав він.
Європейські та інші партнери повинні й далі підтримувати Україну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, додав Шустер.
Він запевнив, що Люксембург підтримує Україну та зобов'язання, зроблені на саміті НАТО у Вашингтоні: шлях України до членства в НАТО є незворотним.
Відповідаючи на запитання, які кроки можна вжити для мінімізації негативних наслідків потенційного скорочення кількості військ США в Європі, речник Міноборони Люксембургу сказав: "Європі потрібно взяти на себе відповідальність за свою оборону, роблячи більше інвестицій і інвестуючи в європейське. Ми не повинні ставати незалежними від Сполучених Штатів. Ми повинні стати менш залежними".
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