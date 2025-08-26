Бельгія готова надіслати миротворчий контингент, а Люксембург допоможе в космосі

Зустріч у форматі Україна-Бенілюкс в Одесі (Фото: МЗС)

Бельгія заявила про готовність взяти участь у миротворчій місії в Україні після припинення вогню, а Люксембург запропонував допомогу з космічними технологіями. Про це міністри закордонних справ країн заявили під час зустрічі представників МЗС України, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу в Одесі.

Країни Бенілюкс підтвердили підтримку України в боротьбі з російською агресією та анонсували нові види допомоги.

Зокрема, Бельгія заявила про готовність надіслати миротворчий контингент після укладення мирної угоди.

"Коли буде ухвалено рішення про припинення вогню, ми готові взяти участь у миротворчих силах із відповідним міжнародним мандатом", – заявив міністр МЗС Бельгії Максим Прево.

Очільник дипломатичного відомства Люксембургу Ксавʼє Беттель, своєю чергою, повідомив, що його країна не надсилатиме військових до України, але зможе допомогти "у космосі".

"Люксембург підтримує не "чоботи на землі", а "чоботи у космосі". Бо якщо буде військова активність європейської чи міжнародної коаліції, їм потрібні будуть телекомунікації. І ми готові забезпечити супутниковий зв'язок", – сказав Беттель.

Він додав, що країна може надіслати спеціалістів зі зв'язку у разі потреби.