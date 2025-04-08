Бельгия объявила 1 млрд евро военной помощи Украине

Барт де Вевер и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Бельгия выделяет Украине пакет военной помощи на 1 млрд евро в течение 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

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Страна также планирует ежегодно выделять Киеву минимум 1 млрд евро на оборону.

"Я рад объявить, что мы приняли новое решение в правительстве. Безусловно, мы будем продолжать гуманитарную помощь. Мы объявляем о пакете на 1 млрд евро в 2025 году и каждый год мы будем выделять по 1 млрд евро на оборонные вопросы", — сказал де Вевер.

Глава правительства Бельгии считает, что Украине нужно помочь построить больше возможностей военно-промышленного комплекса для самозащиты, а также для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны России.

Он отметил большой интерес к размещению бельгийского оборонного производства в Украине, объявив и о подписании четырех соответствующих контрактов.