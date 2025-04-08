Бельгія оголосила 1 млрд євро військової допомоги Україні

Барт де Вевер й Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Бельгія виділяє Україні пакет військової допомоги на 1 млрд євро протягом 2025 року. Про це повідомив премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

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Країна також планує щороку виділяти Києву щонайменше 1 млрд євро на оборону.

"Я радий оголосити, що ми ухвалили нове рішення в уряді. Безумовно, ми будемо продовжувати гуманітарну допомогу. Ми оголошуємо про пакет на 1 млрд євро у 2025 році й щороку ми виділятимемо по 1 млрд євро на оборонні питання", – сказав де Вевер.

Очільник уряду Бельгії вважає, що Україні потрібно допомогти розбудувати більше спроможностей військово-промислового комплексу для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку Росії.

Він відзначив велику зацікавленість у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні, оголосивши й про підписання чотирьох відповідних контрактів.